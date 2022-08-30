القاهرة 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واساستهلت الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية الأفارقة الفنية التابعة للاتحاد الأفريقي، أعمالها لليوم الثاني على التوالي بالقاهرة، بعقد جلسة نقاشية تناولت خطة العمل الإستراتيجية للجنة بشأن عدد من المبادرات للتعاون في تحقيق التنمية في أفريقيا، من خلال اللجان الفرعية الثلاث في مجالات الخدمات العامة والتنمية الحضرية واللا مركزية.وأوضحت وزارة التنمية المحلية المصرية في بيانٍ اليوم، أن الجلسة ناقشت أيضًا التصديق على الميثاق الأفريقي للقيم ومبادئ اللا مركزية والحكم المحلي والتنمية المحلية، وإنشاء وتفعيل المجلس الأعلى للسلطات المحلية الأفريقية، وعقد المنتدى الحضري الأفريقي، بالإضافة إلى بحث إعداد قانون نموذجي تكون نقطة دخول لميثاق الاتحاد الأفريقي بشأن التنمية المستدامة للمستوطنات الحضرية والبشرية في أفريقيا.// انتهى //18:56ت م0173