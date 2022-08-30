تونس 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسالتقى وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد في العاصمة التونسية بنائب رئيس المؤسسة المالية الدولية سارجيو بيمانا.وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى سير التعاون بين الجانبين لا سيما التعاون الفني وفرص مزيد تعزيزه في الفترة القادمة، إلى جانب تناول المسائل والتحديات التي تم طرحها خلال ندوة TICAD 8 التي عُقدت بتونس، فضلا عما ستتيحه لتونس من فرص وآفاق للنماء الاقتصادي.واتفق الجانبان على وضع برنامج تعاون فني في علاقة بخطة العمل المزمع إقرارها لمساعدة المؤسسات التونسية على الانفتاح والتوسع نحو الأسواق الخارجية وخاصة منها الأسواق الأفريقية جنوب الصحراء.// انتهى //19:15ت م0175