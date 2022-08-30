الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسعقد مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي افتراضيًّا اجتماعه الثالث برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.ونوه معالي رئيس المجلس بما حققه المركز من تنمية في القطاع غير الربحي بعد مرور عام على تأسيسه ، وفق أدواره التي يؤديها بالتكامل مع القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تكامله مع منظمات القطاع غير الربحي بما يحقق التنمية المستدامة للقطاع والإسهام في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".كما أكد أهمية القطاع بصفته الضلع الثالث في التنمية الوطنية، مشيرًا إلى القيمة العالية للمسؤولية الاجتماعية، وتحقيق الأثر الأكبر للقطاع غير الربحي بما يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية حسب مستهدفات الرؤية.وتناول المجلس عددًا من الموضوعات كان من ضمنها استعراض قرارات المجلس في اجتماعه رقم 2 وسير أعمال اللجان التابعة له، وتطوير إستراتيجية المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بما يتواءم مع مستجدات القطاع محليًّا، ولائحة صندوق دعم الجمعيات وقواعد الصناديق العائلية، ومشروع إستراتيجية القطاع غير الربحي.وفي سياق مشروع إستراتيجية القطاع غير الربحي فإن المركز يعمل على إعداد الإستراتيجية بالتعاون مع أكثر من 50 من أصحاب المصلحة، ومن ضمنهم: 11 برنامجا من برامج تحقيق رؤية 2030، و28 وحدة فنية مشرفة، وأكثر من 10 جهات فاعلة من القطاع غير الربحي، وما يزيد عن ثمانية جهات ممكّنة في القطاع غير الربحي.يُذكر أن مجلس إدارة المركز مشكل من 13 عضوًا يمثلون القطاع العام والخاص وغير الربحي وممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص، إذ يتولى المجلس الإشراف على المركز وتصريف أموره، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام التنظيم وبما يحقق التنمية للقطاع غير الربحي على المستوى الوطني.// انتهى //19:16ت م0176