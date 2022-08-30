تبوك 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بتبوك اليوم، نتائج التصويت للمترشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الـ11 (1444 ــ 1448هـ).وأظهرت نتائج التصويت فوز كل من: فهد بن لهيلم رحيل العنزي وسعيد بن محمد جبران القحطاني وإبراهيم بن محمد عاصي العطوي، وغريب بن محمد مخلد العتيبي.يذكر أن عدد المترشحين لعضوية مجلس الإدارة بلغ 19 مترشحاً، وأدلى الناخبون بأصواتهم إلكترونياً عبر موقع وزارة التجارة, واستمرت على مدى يومين.// انتهى //19:34ت م0177