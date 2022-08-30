الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسيواصل المنتخب السعودي الأول الكاراتيه تحضيراته للمشاركة في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه المقامة في باكو بتاريخ 2 وحتى 4 سبتمبر 2022م، وذلك من خلال معسكر إعدادي داخلي بالرياض تحت إشراف مدربي الكاتا والقتال رضا يوسف ومنير أفقير.من جانبها اختتمت منتخبات الفئات السنية الإعداد لبطولة العالم للكاراتيه المقامة في تركيا بتاريخ 24 سبتمبر تحت إشراف المدرب المنضمّ حديثًا الدولي الكاراخستاني "يارجان".ويهدف الاتحاد السعودي للكاراتيه إلى تقديم مشاركة مشرفة في هاتين البطولتين، لا سيما أنهما ضمن روزنامة مشاركات الاتحاد السعودي للكاراتيه الخارجية، الساعي من خلالها لمواصلة تحقيق الألقاب وصناعة أبطال على جميع المستويات في اللعبة، وذلك وفقًا للإستراتيجية العامة للاتحاد، وضمن أهم المستهدفات التي يسعى لتحقيقها.// انتهى //19:49ت م0178