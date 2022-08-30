بانكوك 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسأشاد زوار معرض "جسور" الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً في الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات، في العاصمة التايلندية بانكوك، بما شاهدوه من محتويات ومعلومات تُجسّد رسالة حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله، بعنايتها بالإسلام والمسلمين من خلال الجهود المبذولة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وإيضاح الصورة الحقيقية للدين الإسلامي بأنه دين رحمة ويدعو للتعايش، ويحث على نشر المحبة والسلام.وأكد القنصل التجاري التايلاندي السابق في جدة داود إسماعيل أن تنظيم مثل هذا المعرض في تايلند له أثر كبير وإيجابي على المسلمين وغير المسلمينن بما تتضمن أركانه من محتويات ومعلومات تبين حقيقة الدين الإسلام، وأنه دين رحمة ومستواة وعدل، مشيرًا إلى أن ما يميز هذا المعرض بأنه يعد الأول من نوعه الذي ينظم في تايلند، حيث يبين حقيقة الإسلام، معبراً عن سعادته بأن يشاهد الكثير من الزوار ومن طلاب وطالبات المدارس في المعرض.من جانبه، أشار الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في تايلاند عنبري راوي إلى أن هذا المعرض يوضح الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر قيم التسامح والتعايش بين الناس.كما أبان عضو مجلس العاصمة رئيس إدارة الثقافة والرياضة والسياحة في بانكوك فينيج، أن هذا المعرض يعد من الفعاليات المهمة التي تُقام في تايلند، حيث يبرز الجهود الحقيقية التي تقوم بها حكومة المملكة لمواجهة الأفكار المنحرفة التي تحاول الإساءة للإسلام والمسلمين، مضيفاً أن المعرض هو فرصة للتعرف على هوية وثقافة المجتمع السعودي.// انتهى //19:50ت م0179