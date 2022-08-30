الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسأصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75.الدرهم الإماراتي 3.67.الدينار البحريني 0.37.الريال العماني 0.38.الريال القطري 3.64.الدينار الكويتي 0.30.الجنيه المصري 19.23 .اليورو 0.99 .الجنيه الإسترليني 0.85.اليوان الصيني 6.91.تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:الذهب 1736 دولارًا أمريكياً للأوقية.الفضة 18.27 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 830.7 دولارًا للأوقية.البلاديوم 2085 دولارًا للأوقية.في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:برنت 97.94 دولارات أمريكية.نايمكس خفيف 90.87 دولارًا.نفط الغاز 1096 دولارًا.الغاز الطبيعي 9.02 دولارات.غاز البروبان 5687 دولارٍ.// انتهى //20:32ت م0182