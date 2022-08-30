الطائف 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واستمكَّنت "السايحة" لـ حمد بن نهيان العامري من تحقيق المركز الأول والأسرع توقيتًا بـ 7:49.954 دقائق في الشوط المسائي الأول لمسافة 5 كم فئة جذاع بكار، ضمن الأشواط النهائية في مهرجان وليِّ العهد للهجن 2022 .وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط كالتالي: "شاهين" لـ عوض بن مهنا المحرمي، "مزنة" لـ راشد بن حسين المري، "الشبابي" لـ بطي بن محمد الغفلي، "مذخورة" لـ حمد بن محمد الوهيبي، "مساح" لـ علي بن حزام قرح، "الشاهينية" لـ مبروك بن مانع آل عامر، "مذعور" لـ سعيد بن بطي المري، "منصورة" لـ خالد بن عزيز القرشي، "ضاري" لـ سلمان بن عبيد الدوسري.// انتهى //20:53ت م0185