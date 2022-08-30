المذنب 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسشهد مهرجان السكرية الحمراء بمحافظة المذنب نشاطاً ملموساً في عمليات البيع والشراء لأكثر من 25 صنفاً من التمور التي تشتهر بها المحافظة، وسط إقبال من المستهلكين وتجَّار التمور، وذلك بالسوق المركزي للتمور والخضار بالمحافظة.وبيَّن الرئيس التفيذي لمهرجان السكرية الحمراء الدكتور سليمان الرشيد أن السوق يشهد حراكاً مميزاً ووفرة بالتمور، مؤكداً أن التمور التي ترد للسوق تُفحَصُ وتوضع على مئات العربات ضمن المسارات المخصصة لموقع المزاد، لافتاً الانتباه أن الأسعار تشهد اعتدالاً ملحوظاً في عمليات البيع والشراء لأكثر من 25 نوعًا تصدرها السكري والبرحي والشقراء والصقعي.// انتهى //20:55ت م0186