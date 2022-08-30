الرباط 3 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.43 %، بـ12.117,32 نقطة.فقد انخفض مؤشر أداء الأسهم المدرجة في البورصة بنسبة 0.25 % ليستقر عند 982,98 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.42 % مسجلاً 908,81 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 29,6 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 628,42 مليار درهم مغربي.//انتهى//20:58ت م0187