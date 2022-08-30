اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض
الثلاثاء 1444/2/3 هـ الموافق 2022/08/30 م واس
الرباط 3 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.43 %، بـ12.117,32 نقطة.
فقد انخفض مؤشر أداء الأسهم المدرجة في البورصة بنسبة 0.25 % ليستقر عند 982,98 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.42 % مسجلاً 908,81 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 29,6 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 628,42 مليار درهم مغربي.
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20:58ت م
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