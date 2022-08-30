القاهرة 3 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسوَقَّعَ معالي مدير منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك، ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري محمد أيمن عاشور، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل الإنسانية عبدالله صالح كامل- في القاهرة، اليوم- مذكرةَ تفاهم لإطلاق مشروع "الشهادات الدولية المهنية في التدريس" في مصر.وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل الإنسانية في كلمة بهذه المناسبة، أن المشروع هو نظام شامل لتطوير المعلمين والمعلمات من خلال نموذج الشهادات المهنية في التدريس وبرامج فرعية تهدف إلى إكسابهم الكفايات اللازمة بمستوياتها المتصاعدة من أجل تحقيق أهداف المنهج التربوي وتطويره في جميع دول إيسيسكو على مستوى العالم الإسلامي.حضر مراسم التوقيع معالي وزير الرياضة والشباب المصري أشرف صبحي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من المسؤولين والأكاديميين.//انتهى//20:59ت م0188