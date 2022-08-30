الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسأبرمت الجمعية السعودية للطب الوراثي مذكرة عمل مشترك مع كلية الطب ممثلة بقسم طب الأمراض الوراثية بجامعة الملك عبدالعزيز ، وذلك ضمن سلسلة اتفاقيات العمل الصحي المشترك؛رغبة منها في تعزيز إسهام الجمعية في برامج الطب الوراثي بالتعاون مع العديد من الجهات الطبية والصحية والأكاديمية التي تعد أحد أوجه المسؤولية المجتمعية التي تحقق مضامين الرؤية 2030 .وشهد توقيع الاتفاقية كلٌّ من رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة أمل الهاشم ،وعميد كلية الطب بالجامعة الدكتور محمود بن شاهين الأحول .وأكدَ المتحدث الرسمي للجمعية السعودية للطب الوراثي الدكتور زهير رهبيني أهمية بناء مثل الشراكات وبرامج العمل المشترك في تحقيق رؤية وزارة الصحة حول التنمية الصحية وتلبية الاحتياجات المتنامية والمتنوعة للمجتمع في المجال الصحي بشكل عام والطب الوراثي بشكل خاص ، بالإضافة إلى الإسهام الفاعلة لهذه الاتفاقية التي تؤكد أهمية بناء برامج العمل المشترك بين الكلية والجمعية لخدمة فئة عريضة من محتاجي خدمات الطب الوراثي والعمل على توعية المجتمع تجاه خطورة تلك الأمراض ، وتطوير منظومة التطوع الصحي للعاملين في مجال الطب الوراثي وتشجيع التوسع في مثل هذه البرامج .// انتهى //20:59ت م0189