الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسافتتح معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، اليوم عن بعد، ورش عمل "التجارب الميدانية وما يبذله العاملون وأفضل الممارسات في مواجهة الحوادث النوعية"، التي ستمتد على مدار العام.وتهدف ورش العمل إلى حصر الجهود كافة للأعمال الميدانية المهمة، تنسيقاً مع مديريات المناطق والجهات ذات العلاقة, واستعراضها في ورش عمل (عن بعد) كتجارب ميدانية تطرح من قبل الضباط الذين أشرفوا على قيادة الحدث، وذلك لدراسة الإيجابيات والسلبيات والدروس المستفادة من هذه الجهود في كيفية مواجهة الحوادث المتطورة.// انتهى //21:01ت م0190