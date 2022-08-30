واشنطن 3 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسأحبطت البحرية الأمريكية، محاولة سفينة دعم تابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني (IRGCN) من الاستيلاء على سفينة سطحية غير مأهولة يديرها الأسطول الخامس الأمريكي في الخليج العربي، في المدة من 29 إلى 30 أغسطس.وأوضحت البحرية الأمريكية - في بيان صحفي على موقعها اليوم- أنه في أثناء عبور المياه الدولية حوالي الساعة 11 مساءً (بالتوقيت المحلي للخليج العربي)، 29 أغسطس، لاحظ الأسطول الخامس الأمريكي سفينة دعم الحرس الثوري الإيراني شهيد بازيار تسحب سفينة سطحية إكسبلورر (USV) في محاولة لاحتجازها.وأكدت أن الإجراءات التي اتخذتها القوات البحرية الأمريكية رداً على ذلك أدت إلى قيام سفينة الحرس الثوري الإيراني بفصل خط القطر إلى USV ومغادرة المنطقة بعد حوالي أربع ساعات.وأبانت البحرية الأمريكية أنها استأنفت عملياتها دون وقوع مزيد من الحوادث.من جانبه، قال نائب قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة الأدميرال براد كوبر: كانت تصرفات الحرس الثوري الإيراني صارخة وغير مبررة وتتعارض مع سلوك قوة بحرية محترفة.وشدد على أن القوات البحرية الأمريكية تظل يقظة وستواصل الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي مع تعزيز النظام الدولي القائم على القواعد في جميع أنحاء المنطقة.//انتهى//21:34ت م0194