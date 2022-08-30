نيويورك 3 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسأطلقت الأمم المتحدة خطة طارئة بقيمة 160 مليون دولار لمساعدة باكستان على التعامل مع الفيضانات المدمِّرة.وأفاد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركيه -في بيان صحفي اليوم- بتضرر ما يقدر بنحو 33 مليون شخص من أسوأ فيضانات تشهدها باكستان منذ عقود.وأشار لاركيه، إلى أن 500 ألف شخص ممن تشرّدوا بسبب الفيضانات يحتمون في مخيمات إغاثة،وتضرر ما يقرب من مليون منزل، مبيناً أن خطة الأمم المتحدة ترتكز في تقديم المساعدات الانسانية وسبل العيش ومنع تفشي الأمراض المعدية على نطاق واسع.//انتهى//22:12ت م0199