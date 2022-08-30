الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسبيعَ اليوم صقران بقيمة 22 ألف ريال في الليلة السادسة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، بالتزامن مع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، ويستمران حتى السبت المقبل.ويستضيف المزاد في نسخته الثانية أكثر من 40 مزرعة إنتاج رائدة من أكثر من 17 دولة من مختلف أنحاء العالم؛ أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا، ليصبح أكبر مزاد للصقور على مستوى العالم.وجاءت بداية المزاد مع الصقر الأول فرخ تبع جير من مزرعة SB FALCON الفرنسية، وبيع بمبلغ 12 ألف ريال، وبيع الصقر الثاني فرخ شاهين من شاهين لمزرعة PHIL FALCONS CENTER الفرنسية بمبلغ عشرة آلاف ريال.ويوفر المزاد منصة موثوقة وفريدة من نوعها لأرقى وأسرع صقور العالم، والصقور من السلالات النادرة والحائزة على بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد يومي تنافسي مباشر وسريع، يجمع الصقارين والمنتجين من السعوديين ومختلف دول العالم، وتُنقل فعاليات المزاد عبر البث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية الناقلة للحدث.// انتهى //22:38ت م0202