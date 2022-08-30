رياضي / الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يجري قرعة بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري
الثلاثاء 1444/2/3 هـ الموافق 2022/08/30 م واس
القاهرة 3 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واس
أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة اليد اليوم قرعة بطولة الأندية الأفريقية لأبطال الدوري المقرر إقامتها في تونس خلال المدة من 30 سبتمبر حتى 9 أكتوبر المقبلين.
وأسفرت قرعة النسخة الـ43 للبطولة عن وقوع كل من: الزمالك المصري، والأفريقي التونسي، وفاب الكاميروني، وريد ستار الإيفواري، ومولودية الجزائر في المجموعة الأولى.
وضمت المجموعة الثانية كلاً من: الأهلي المصري، والترجي التونسي، وفلاورز البنيني، وعين توتة الجزائري، وجاسك الكونغولي.
يذكر أن فريق الزمالك المصري هو أكثر الأندية فوزاً بالبطولة برصيد 12 لقباً.
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23:01ت م
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