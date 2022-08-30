القاهرة 3 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسأجرى الاتحاد الأفريقي لكرة اليد اليوم قرعة بطولة الأندية الأفريقية لأبطال الدوري المقرر إقامتها في تونس خلال المدة من 30 سبتمبر حتى 9 أكتوبر المقبلين.وأسفرت قرعة النسخة الـ43 للبطولة عن وقوع كل من: الزمالك المصري، والأفريقي التونسي، وفاب الكاميروني، وريد ستار الإيفواري، ومولودية الجزائر في المجموعة الأولى.وضمت المجموعة الثانية كلاً من: الأهلي المصري، والترجي التونسي، وفلاورز البنيني، وعين توتة الجزائري، وجاسك الكونغولي.يذكر أن فريق الزمالك المصري هو أكثر الأندية فوزاً بالبطولة برصيد 12 لقباً.//انتهى//23:01ت م0206