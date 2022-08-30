الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسانطلقت ثمان دورات للرخصة التدريبية الآسيوية (B) التي يقيمها قسم التعليم باللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم بمشاركة 208 مدربين، بواقع 26 مدربًا في كل من الرياض (دورتان)، جدة (دورتان)، الدمام، المدينة المنورة، أبها والأحساء.ويستضيف نادي الحرس الوطني ونادي الدرعية دورتي الرياض حيث افتتحت الدورة الأولى بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد الدكتور خالد المقرن، فيما افتتحت دورة جدة الأولى في جامعة جدة بحضور وكيل كلية علوم الرياضة بجامعة جدة الدكتور مازن الغامدي، وافتتحت دورة أبها في نادي ضمك بحضور نائب المدير التنفيذي لنادي ضمك علي سليمان، واستضاف نادي أحد دورة المدينة المنورة بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد بندر الأحمدي، كما استضافت مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية دورة الأحساء بحضور مدير مدينة الأمير عبدالله بن جلوي سالم الراشد، ونادي الحرس الوطني دورة الدمام بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالعزيز العفالق.ومن المقرر أن تقام المرحلة الأولى من الدورات خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 9 سبتمبر المقبل، فيما تقام المرحلة الثانية خلال الفترة من 5 - 16 نوفمبر المقبل.وتشتمل الدورات على موضوعات رئيسة أبرزها طرق وأنظمة اللعب، التدريب المهاري، التدريب الخططي، التدريب اللياقي، اختبارات اللياقة، التطوير البدني، تدريب لاعبي الفئات السنية، تخطيط التدريب وبرنامج الوقاية من الإصابات.// انتهى //23:17ت م0208