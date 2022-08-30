الطائف 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مكتبه - اليوم - توقيع اتفاقية مبادرة "أبان" المجتمعيَّة بين الشؤون الصحيَّة بمحافظة الطائف، و مؤسسة القحطاني (سمو المجتمع) واستشاري طب وجراحة العيون الدكتور جرمان القحطاني.وتعمل مبادرة " أبان " المجتمعية على إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في الطائف، بهدف تعزيز إسهام القطاع الخيري والأهلي في التنمية الصحيَّة، بالتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، في إطار المساهمة في التنمية الصحية.ونوه سموه، بما تقدمه المملكة في مجال تطوير الخدمات والرعاية الصحية لخدمة الإنسان، مؤكداً أهمية هذه المبادرات والبرامج الخلاقة المُشاركة في بناء مجتمع حيوي يتمتع أفراده بخدمات صحية فعالة، يعود أثرها بالنفع على المستفيدين، حاثاً الجميع إلى تفعيل مثل هذه المبادرات بين مكونات المجتمع، وتحفيز الجهات للإسهام في التنمية الصحية بما يعزز صحة المواطنين بجودة وكفاءة عالية، وخدمة المصلحة العامة للمجتمع.من جانبهم ثمن الشركاء رعاية سموه لتوقيع الشراكة المجتمعية ودعمه المستمر لمثل هذه المبادرات، التي تأتي في سياق التعاون والتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المحلي بما يخدم قطاع الصحة في محافظة الطائف.// انتهى //23:21ت م0212