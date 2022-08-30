الخرطوم 3 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واساستدعت وزارة الخارجية السودانية اليوم، السفير الإثيوبي لديها يبتال أميرو.ونقل مدير عام الشؤون الأفريقية بالخارجية السودانية السفير فضل عبدالله فضل للسفير الإثيوبي استنكار بلاده للتصريحات التي أدلي بها لوسائل الإعلام أمس التي ذكر فيها إسقاط القوات الإثيوبية لطائرة محمّلة بالأسلحة لقوات جبهة تحرير شعب تيقراي خرقت المجال الجوي الإثيوبي عبر السودان.وأوضح السفير فضل، للسفير الإثيوبي أن إطلاق هذه الإدعاءات غير المؤسسة أمر يخالف التقاليد الدبلوماسية المعهودة في التواصل مع السلطات الرسمية في بلد التمثيل ، لا سيما وأن القيادة في البلدين تسعي لتعزيز العلاقات بينهما.//انتهى//23:49ت م0214