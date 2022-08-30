تونس 3 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الادنى باربارا ليف، التي تزور تونس حالياً.وتناول اللقاء تطور العلاقات الثنائية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب بحث الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس والدور الذي يمكن أن تضطلع به المجموعة الدولية للمساعدة على تجاوز الصعوبات التي تمر بها تونس.//انتهى//23:49ت م0215