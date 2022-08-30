الطائف 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف - اليوم - نادي وج الرياضي .وكان في استقبال سموه مدير مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة عبدالله الزايدي، ورئيس مجلس إدارة نادي وج ، كما التقى سموه لاعبي فريق كرة القدم بالنادي والجهازين الإدَّاري والفنَّي.وشهد سموه خلال الزيارة جانبًا من تدريبات فريق كرة القدم استعدادًا للدوري، ودعا جماهير النادي ومحبيه إلى الالتفاف حول النادي، وتقديم الدعم اللازم لمواصلة مسيرته نحو المنافسة، مؤكداً حرصه على تشجيع جميع أندية المحافظة الرياضية، وتحفيزها لتقديم مستويات أعلى والحصول على مراكز متقدمة في المنافسات الرياضية كافة.من جهته قدم مدير مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي شكرهم لسمو محافظ الطائف لهذه الزيارة التي تُعد دعماً ليس بمستغرب من سموه للرياضة في محافظة الطائف.// انتهى //23:52ت م0216