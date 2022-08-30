بغداد 3 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسدعا الرئيس العراقي برهم صالح جميع القوى السياسية في بلاده إلى الانخراط في حوار وطني والترفع عن الخلافات وتقديم المصلحة العليا للعراق.وقال في كلمة وجهها للشعب العراقي اليوم: "إن إجراء انتخابات مبكرة قد يحل التوترات السياسية ويفتح طريقاً للخروج من الأزمة"، مشيراً إلى أن الانتخابات الأخيرة لم تحقق ما يطلبه المواطن العراقي وواجهت كثيراً من المشاكل والتحديات.وأضاف أن هناك حاجة لتعديلات دستورية يجب الشروع فيها في الفترة المقبلة وعبر الآليات الدستورية والقانونية.//انتهى//23:56ت م0217