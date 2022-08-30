ليبرفيل 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسالتقى معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، بمعالي وزير خارجية جمهورية الجابون ميكائيل موسى أدمو، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالجابون.وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء نائب سفير المملكة لدى الجابون ناصر القثامي، والمستشار الدكتور فرحان الفرحان.// انتهى //00:29ت م0002