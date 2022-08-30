القاهرة 4 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسأكدت مصر دعمها لمؤسسات الدولة العراقية وسلامة وتطلعات مواطنيها واستمرارها في متابعة التطورات في العراق.وأهابت مصر في بيان لوزارة خارجيتها، الأطراف العراقية كافة بالاستمرار في الدفع قدماً نحو التهدئة ووقف التصعيد، حفاظاً على مصلحة الوطن واستقراره، مع تغليب تلك الاعتبارات على أي خلافات سياسية حالية، مؤكدة دعمها لكل خطوة من شأنها خفض حدة التوتر الجاري والبحث عن حلول سياسية تفضي إلى تحقيق الاستقرار.//انتهى//00:35ت م0003