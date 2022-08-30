الرياض 4 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واساكتمل عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي تقام في مدينة وهران الجزائرية، وذلك بعد ختام مرحلة المجموعات.ففي المجموعة الثالثة وعلى ملعب السيق، حقق منتخب المغرب الفوز بهدف دون رد على منتخب جزر القمر، سجله اللاعب آدام شكير.وفي المجموعة ذاتها وعلى ملعب مستغانم، حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة منتخبي العراق وموريتانيا، حيث سجل لموريتانيا اللاعب سيدي با، بينما جاء هدف العراق بواسطة حسن جاسم.وبتلك النتائج تأهل منتخب العراق كأول المجموعة بـ7 نقاط، يرافقه المنتخب المغربي "الثاني "برصيد 6 نقاط.وفي المجموعة الرابعة وعلى ملعب السيق، فاز منتخب مصر على منتخب سوريا بنتيجة 5-0، سجلها كل من أيمن عبدالعزيز وأحمد فؤاد بواقع هدفين لكل منهما، وهدف ذاتي سجله حارس سوريا مجد الجبارة بالخطأ في مرماه.وفي المجموعة ذاتها وعلى ملعب مستغانم، تغلب المنتخب السعودي على منتخب لبنان بنتيجة 6-0، سجلها طلال حاجي (3 أهداف) وفرحة الشمراني وعمار اليهيبي ونواف الجناحي.وبتلك النتائج تأهل منتخب مصر كمتصدر للمجموعة برصيد 9 نقاط، يرافقه المنتخب السعودي " الثاني " برصيد 6 نقاط، حيث يلتقي "الخميس " منتخب الجزائر مع نظيره التونسي، ويلعب منتخب اليمن مع منتخب السودان، في اليوم الأول من مباريات الدور ربع النهائي ، فيما يلتقي الجمعة القادم ، العراق والسعودية وتقابل مصر نظيرتها المغرب في آخر مباريات هذا الدور.//انتهى//00:36ت م0004