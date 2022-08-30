القاهرة 4 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسخسر فريق بيراميدز أمام ضيفه فريق الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما الليلة الماضية على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.ورفع الجونة بهذه النتيجة رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس عشر، ليودع رسمياً رغم الفوز الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 71 نقطة في المركز الثاني.وفي منافسات الجولة ذاتها، تغلب فريق المقاولون العرب على ضيفه فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ليرتفع رصيد المقاولون إلى 38 نقطة في المركز العاشر، ليضمن البقاء في الدوري الممتاز للموسم المقبل، فيما جاء المصري في المركز الثالث عشر عشر بنفس الرصيد من النقاط.وفي مباراة اخرى، تعادل فريق غزل المحلة أمام ضيفه فريق الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب غزل المحلة، ليرتفع رصيد المحلة إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر، ليضمن البقاء في الدوري الممتاز للموسم المقبل، كما ارتفع رصيد الاتحاد إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر.يذكر أنه قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية كل من الجونة وإيسترن كومباني ومصر المقاصة.//انتهى//01:14ت م0006