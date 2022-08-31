إسلام آباد 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إطلاق إسلام آباد ومنظمة الأمم المتحدة نداءاً مشتركاً للحصول على تبرعات لتمويل مساعدات طارئة لباكستان التي تعرضت لفيضانات تاريخية.وسلطت الضوء على استمرار عمليات البحث والإنقاذ الجارية في المناطق المتضررة من الفيضانات وخاصة في إقليمي بلوشستان والسند، وإرسال العديد من الدول الصديقة مساعدات إغاثة عاجلة لمساعدة السلطات الباكستانية في تكثيف عمليات الإغاثة وإيواء المتضررين من الفيضانات.واهتمت بتصريحات وزير التخطيط الباكستاني أحسن إقبال الذي أكد بأن بلاده بحاجة إلى أكثر من 10 مليار دولار لإصلاح وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة.وتابعت صحف إسلام آباد في الشأن الإقليمي تطورات الوضع في العراق حيث تم فرض حظر التجوال في بغداد بعد مصرع وإصابة 365 مواطناً في المنطقة الخضراء.وتطرقت إلى تحذير الأمم المتحدة من مواجهة نحو ستة ملايين أفغاني خطر المجاعة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها أفغانستان.// انتهى //08:27ت م0012