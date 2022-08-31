لندن 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسسلطت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الضوء على تحذير المنظمات الخيرية من نقص احتياطي المساعدات العينية التي تقدم للفقراء جراء الطلب العالي الذي أفرزته أزمة غلاء المعيشة في الآونة الأخيرة.وأفادت بأن السلطات البريطانية ستُسّرع تصاريح بناء المفاعلات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في ظل المخاوف من استمرار الارتفاع العالمي في أسعار الغاز والمحروقات.وكتبت صحف لندن عن وصول أول شحنة قمح أوكرانية منذ بدء الحرب إلى موانئ جيبوتي، في خطوة تعزز الآمال بتحسن إمدادات الغذاء بمنطقة القرن الأفريقي المهددة بالمجاعة جراء الجفاف والصراعات المسلحة.وتطرقت إلى تصريح وزير خارجية بابوا نيو غينيا جاستن تكاتشينكو بأن بلاده تأمل في توقيع اتفاق أمني مع أستراليا، وكذلك ربما مع نيوزيلندا والولايات المتحدة، بحلول نهاية العام الجاري.// انتهى //08:30ت م0013