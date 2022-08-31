مكة المكرمة 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، مبادرة الاتصالات الإدارية الموحدة، بحضور وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية والتنموية والخدمات المساندة طلال بن صالح الثقفي, وذلك بمكتبه بالرئاسة.وأكد معاليه أهمية الرقي بمستوى جودة الخدمات الإدارية، ورفع مستوى الاتصال الفعال بين كافة الوكالات والإدارات التابعة للرئاسة، والإسهام في رفع مستوى جودة الاتصالات والخدمات، لتحقيق الجودة والريادة في تقديم الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.// انتهى //08:40ت م0014