الخرطوم 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الصادق الميرغني.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ونوه الميرغني، بمواقف المملكة وسعيها لتحقيق الاستقرار السياسي في السودان، ووقوفها بجانبه في كل المواقف والمحافل.// انتهى //09:53ت م0016