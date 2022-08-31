الرياض 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسأطلق ديوان المظالم خدمة البريد الإلكتروني عبر منصة معين الرقمية بعد تطويرها وتحديثها لتشمل بخدماتها المستفيدين من خدمات ديوان المظالم ومنصاته الرقمية حيث تستقبل الخدمة استفسارات ومرئيات المستفيدين من الخدمات الرقمية عبر البريد الإلكتروني بهدف تذليل كافة الصعوبات ألتي قد تواجههم.وتُمكّن خدمة البريد الإلكتروني المستفيدين من خدمات ديوان المظالم, من إيصال مقترحاتهم واستفساراتهم بعدد من الخطوات بتعبئة بيانات المرسل وطبيعة ونوعية الرسالة بهدف توجيهها التوجيه الدقيق مما يسهم في دراستها ومعالجتها بالشكل الصحيح وتطوير ورفع مستوى مايقدم عبر بوابة ديوان المظالم الرقمية من خدمات.و يسعى ديوان المظالم بتوجيه ومتابعة مستمرة من معالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف إلى زيادة وتطوير خدماته الرقمية التي يقدمها عبر البوابة، بهدف رفع كفاءتها خدمة وجودة.// انتهى //10:11ت م0020