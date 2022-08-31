جدة 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القرغيزية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:12ت م0022