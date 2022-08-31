مكة المكرمة 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واساطلع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على الخدمات الرقمية التي تقدمها القطاعات الحكومية بالمملكة لقاصدي الحرمين الشريفين, خلال إشرافه على الاجتماع الذي أقيم برئاسة شؤون الحرمين اليوم.وناقش الاجتماع توحيد جهود الخدمات الرقمية وتحسين تجربة قاصدي الحرمين من خلال منظومة موحدة تشمل قطاعات الحج والعمرة تحت مسمى "منظومة نُسك"، بهدف تطوير وتحسين أداء تلك التطبيقات الرقمية للتسهيل على ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين أداء مناسكهم.واستعرض الوضع الحالي والتصور المستقبلي للمنظومة ودور الجهات فيها وتم التوصل إلى تشكيل فريق تنفيذي لحصر الخدمات وتعزيز أوجه التعاون.وأكد معالي الرئيس العام أهمية تفعيل دور التقانة في رحلة الحاج والمعتمر وموائمتها مع أهداف رؤية المملكة 2030، مشيداً بما تقدمه الجهات الحكومية من أعمال تقنية مميزة أسهمت في راحة ضيوف الرحمن، مشدداً على توفير جميع الإمكانيات والخدمات التي تسهم في راحة وطمأنينة قاصدي وزوارالحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يبارك في الجهود وأن يحفظ لهذا الوطن قيادته الرشيدة.// انتهى //10:16ت م0023