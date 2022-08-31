الدمام 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسرأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أمس، الاجتماع الدوري المرئي لبرنامج تحسين المشهد الحضري مع الوكلاء ومديري العموم ورؤساء البلديات لمتابعة الجهود ومناقشة برامج وخطط معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، ضمن برامج أنسنة المدن وجودة الحياة بمدن ومحافظات المنطقة.وجرى خلال الاجتماع عرض استعدادات محطات الوقود وتقرير شامل لجاهزيتها على الطرق المؤدية لمنفذ سلوى ومدى توفر نقاط البيع فيها، وعرض لغرفة عمليات تحسين المشهد الحضري من خلال برنامج إعداد خطة معالجة التشوه البصري للأسبوع الـ 15، إضافة إلى المناطق ذات الأولوية في البلديات، بإجمالي 66 منطقة، ما بين 6 مواقع سياحية، و28 شارع/طريق، و6 مراكز مدن، و24 حي، وموقعين تراثيين.وناقش معاليه ضمن العرض, تحويل عقود التشغيل والصيانة إلى عقود أداء، والإنجاز الشهري لتحسين المشهد الحضري لشهر أغسطس، الذي تضمن دهان 71.223 متراً طولياً من الأرصفة، وإزالة 62.392 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، و 176 لوحة دعائية مخالفة، و 411 من التحويلات والحواجز الخرسانية، و 25 حوش واستراحات ومخيمات عشوائية، و 109 مظلة وهنجر داخل الأحياء، و 10 من العناصر المخالفة الغير مضمنة في رخصة البناء، و 9399 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للمظهر العام، و 776 من السيارات التالفة والمهملة، وإصلاح 357 من اللوح الإرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، و 951 عمود إنارة متهالك، و 8.223 متراً مربعاً من حفر الشوارع، و 144 من محولات الكهرباء، و 79 من واجهات المباني والمحلات، و 18.076 متراً مربعاً من تآكل الأرصفة المتهالكة، وإصلاح وتأهيل 592.278 متراً مربعاً من الحدائق وملاعب الأطفال، إضافة إلى معالجة وضع 12.043 حاوية نظافة داخل الأحياء، و 139 من الباعة الجائلين، وتنسيق وزراعة 123.694 من الأشجار والورود.واطّلع المهندس الجبير على تقرير بلاغات التشوه البصري للفترة 1 يناير حتى 28 أغسطس الحالي، تلاه المهام المطلوبة ومتطلبات الفترة الحالية، فيما استعرضت بلديات محافظة القطيف، والصرار، واللهابة، عروض تحسين المشهد الحضري، التي تضمنت كافة المعالجات، والكميات والمخالفات وتقارير البلاغات والمبادرات المستجدة لدى كل بلدية.// انتهى //10:18ت م0024