المدينة المنورة 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الاثنين المقبل ملتقى الاستثمار بمشاركة عدة جهات في المجالات الاقتصادية والسياحية والغرف التجارية وقطاعات ومراكز الأعمال.ويهدف الملتقى الذي يعقد بالتعاون مع وزارة الاستثمار ومركز التنمية الاقتصادية إلى تمكين تنمية اقتصادية منافسة بمنطقة المدينة المنورة, واستعراض مجالات الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية, وتهيئة بيئة الأعمال للاستثمار في القطاعات الواعدة, إلى جانب دعم وتنشيط الحركة الاستثمارية بالمنطقة, وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.// انتهى //11:01ت م0037