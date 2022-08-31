مكة المكرمة 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسأعدّت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، حزمةً من الخدمات لتوجيه وإرشاد قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والزوار، وذلك من خلال عدد من الإدارات المتنوعة التي تخدم أرجاء المسجد الحرام وساحاته بالتزامن مع بداية موسم العمرة للمعتمرين والزوار.وتولي الإدارة اهتماماً كبيراً بتوجيه وإرشاد ضيوف الرحمن والإجابة عن تساؤلاتهم من خلال نخبة من العلماء وأصحاب الفضيلة الذين يلقون الدروس العلمية بالمسجد الحرام ويفقهون ضيوف بيت الله العتيق في العقيدة وفي مناسك العمرة وشتى العلوم الدينية.وتعمل إدارة إجابة السائلين على إرشاد قاصدي البيت الحرام من الزوار والمعتمرين وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم، وذلك من خلال اعتماد برنامج للإجابة عن أسئلة المستفتيين بالبيت العتيق عبر 19 موقعاً داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول وساحاته على مدار 24 ساعة وتخصيص رقمين مجانيين للإجابة عن المسائل الشرعية عن طريق الهاتف الثابت أو الجوال وهما (8001222400)،(8001222100).واستعدت إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي بعدد من المحاضرات والدورات العلمية، فقد حرصت الإدارة على استثمار جميع وسائل التقنية والبث والنشر المتاحة لتصل الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية لأكبر فئة مستهدفة من طلبة العلم والباحثين وعموم المسلمين.أما إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة، قد قامت بترجمة العديد من الخدمات والبرامج التوجيهية والإرشادية داخل المسجد الحرام إلى لغات عدة، منها: ترجمة اقتباسات الدروس العلمية وشرح صفة العمرة بعدة لغات من خلال التقنيات الحديثة والباركودات التي تغطي ساحات وأروقة البيت العتيق كافة.وعملت إدارة الإعلام التوجيهي بصناعة المحتوى الإعلامي وتوثيق الدروس العلمية وجميع البرامج والمبادرات التي تقدمها الإدارات التوجيهية وذلك خلال موسم العمرة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئاسة لإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع.وقامت إدارة شؤون التدريس والمدرسين بعمل صيانة عامة على جميع الكراسي المخصصة للمشايخ العلماء وأصحاب الفضيلة الذين يلقون الدروس العلمية بالمسجد الحرام، وتجهيز كافة الخدمات لهم وتحديد مواقع الدروس لتسهيل عملية إلقاء الدروس لطلاب العلم والباحثين.// انتهى //11:03ت م0038