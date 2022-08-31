ظهران الجنوب 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسنظمت الكلية التقنية للبنات بسراة عبيدة اليوم، برنامجاً بعنوان "تهيئة المتدربة الجديدة"، يستهدف المتدربات المستجدات, وذلك على مسرح الكلية.ويتناول البرنامج, التعريف بالمؤسسة وأهدافها وإستراتيجياتها التدريبية، ومساعدة المتدربة على فهم حقوقها وواجباتها في منشأتها التدريبية، ويهدف إلى ترسيخ روح الانضباط بالمتدربة من اليوم الأول.وأوضحت الكلية أن هذا البرنامج من أبرز ملامح التقويم للخطة الإستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأحد البرامج التي تساعد المتدربات المستجدات من الملتحقات حديثاً بالمنشآت التدريبية على التكيف السريع مع النظام التدريبي بالمؤسسة.// انتهى //11:05ت م0039