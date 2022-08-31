اجتماعي / البنك الإسلامي للتنمية يقدم 525 ألف دولار لدعم المجتمعات الأكثر ضعفاً في أفغانستان
الأربعاء 1444/2/4 هـ الموافق 2022/08/31 م واس
جدة 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واس
قدّم البنك الإسلامي للتنمية مبلغ 525 ألف دولار أمريكي، إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، لتلبية الاحتياجات لأكثر المجتمعات ضعفاً وتضرراً من النزاع في أفغانستان، وذلك استجابة للأزمة الإنسانية المستمرة في أفغانستان.
وتساعد الأموال المخصصة، جمعية الهلال الأحمر الأفغاني (ARCS) على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة من خلال توفير المساعدات الغذائية والتغذوية الطارئة المنقذة للحياة، كما تساعد على خدمات الرعاية الصحية الأساسية بما في ذلك التحصين الروتيني للأطفال والنساء الحوامل، ودعم الحياة الأساسي للمجتمعات الأكثر ضعفاً، وتوليد الدخل لأرامل الحرب وكذلك المتضررين من الكوارث والنزاعات في أفغانستان.
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11:13ت م
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