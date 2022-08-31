جدة 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسقدّم البنك الإسلامي للتنمية مبلغ 525 ألف دولار أمريكي، إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، لتلبية الاحتياجات لأكثر المجتمعات ضعفاً وتضرراً من النزاع في أفغانستان، وذلك استجابة للأزمة الإنسانية المستمرة في أفغانستان.وتساعد الأموال المخصصة، جمعية الهلال الأحمر الأفغاني (ARCS) على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة من خلال توفير المساعدات الغذائية والتغذوية الطارئة المنقذة للحياة، كما تساعد على خدمات الرعاية الصحية الأساسية بما في ذلك التحصين الروتيني للأطفال والنساء الحوامل، ودعم الحياة الأساسي للمجتمعات الأكثر ضعفاً، وتوليد الدخل لأرامل الحرب وكذلك المتضررين من الكوارث والنزاعات في أفغانستان.// انتهى //11:13ت م0040