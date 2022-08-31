تبوك 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تقرير مفصل عن أعمال فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة الماضية ومايقدم من خدمات وبرامج ومبادرات للمستفيدين بمنطقة تبوك والمحافظات التابعة لها.جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بالإمارة اليوم, المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي.وأثنى سموه خلال اللقاء على جهود جميع العاملين بفرع الوزارة بالمنطقة على ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهالي المنطقة، منوهاً بما يحظى به قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.من جهته أعرب منيف الحربي، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه لفرع الوزارة للقيام بدوره على أكمل وجه.// انتهى //11:25ت م0042