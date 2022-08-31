بريدة 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسأُختتم مهرجان تمور بريدة الذي تنظمة وزارة البيئة والمياة والزراعة فعالياته أمس، وذلك بعد أن حقق أرقاماً مميزة في حجم المبيعات و عدد السيارات الواردة للسوق المحملة بأطنان التمور، وسط جملة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والتوعوية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، بمدينة التمور ببريدة.وأكدت لجنة الإحصاء بالمهرجان أنه ورد للسوق خلال الفترة من 1 حتى 30 أغسطس أكثر من 16 مليون عبوة تزن 4 كيلو جرامات و 53 ألف سيارة محملة بأكثر من 57 ألف طن، لأكثر من 45 صنفاً من التمور.وأوضح الرئيس التنفيذي للمهرجان الدكتور خالد النقيدان أن المهرجان يحظى بدعم وتشجيع من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، مشيراً إلى أن المهرجان أتاح أكثر من 4000 فرصة وظيفية، حيث بلغ عدد زواره أكثر من 355 ألف زائر، بالإضافة إلى الوفود الرسمية من داخل المملكة وخارجها.// انتهى //11:34ت م0043