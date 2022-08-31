جيزان 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واستوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، فيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة.كما نبه المركز من تكون سحب رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على كل من مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وبيش، وجزر فرسان، والأجزاء الساحلية.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.// انتهى //11:36ت م0044