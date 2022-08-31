حائل 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسينطلق غدًا مهرجان التمور بمنطقة حائل الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، ويستمر على مدى ١٥يوماً بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بمقر سوق التمور في المنطقة التجارية.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل فهد بن معيض الحسني أن المهرجان ينطلق برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، ويهدف إلى زيادة فرص استثمار المزارعين في المنطقة لمنتجات التمور، وجذب المزيد من القوة الشرائية للسوق عالمياً وتشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور.وأضاف أن المهرجان سيشهد هذا العام إقبالًا غير مسبوق بالمنطقة لا سيما أن منطقة حائل تضم ما يقارب مليوني نخلة منتجة متنوعة الأصناف، مفيدًا أن المهرجان سيكون متاحاً لصغار المزارعين والباحثين عن العمل.// انتهى //11:39ت م0045