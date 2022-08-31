الطائف 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسأقام نادي الطائف الأدبي الثقافي أمس، الأمسية الشعرية التاسعة وذلك ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022 م.وشارك فيها كل من الشعراء: رداد الهذلي، وعلي بالبيد، وعمار البطحاني, بخمسة نصوص تنوعت ما بين وطنية وعاطفية وحرة.وأشاد رئيس النادي الأدبي بمحافظة الطائف عطا الله الجعيد بالمستوى الفني والشعري للمشاركين، مشيراً إلى أن الأمسيات التي ينظمها النادي تأتي دعماً للحراك الثقافي والأدبي بالمحافظة.// انتهى //11:59ت م0046