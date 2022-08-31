سكاكا 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم بديوان الإمارة، مدير شرطة المنطقة المُعين حديثاً العميد عبدالرحمن بن عيد المغيري.وهنأ سموه العميد المغيري بمناسبة تعيينه مديراً لشرطة المنطقة، متمنياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه ، منوهاً سموه بالدعم الذي تجده الأجهزة الأمنية من القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـوأعرب مدير شرطة منطقة الجوف عن شكره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته السديدة، سائلاً الله العون والتوفيق.// انتهى //12:08ت م0047