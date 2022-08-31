الأحساء 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه بالمحافظة اليوم، مدير بريد المنطقة الشرقية فهد الهاجري، يرافقه مدير بريد محافظة الأحساء محمود العودة .واستمع سموه لشرح عن خطط البريد السعودي وتوجهاته المستقبلية وإستراتيجيته في التنوع بالمنتجات والخدمات المقدمة لعملائه والمبادرات والمشاركات الاجتماعية للبريد على مستوى المنطقة الشرقية.وأشاد سموه بالتحول الكبير الذي شهده البريد السعودي مؤخراً والاستفادة من التقنيات المتاحة لهم التي تسهم في تطوير الخدمات البريدية.من جانبه، أعرب الهاجري عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على توجيهاته ودعمه لقطاع البريد.// انتهى //12:14ت م0049