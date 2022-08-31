عام / بيئة جازان تنفيذ برنامجاً إرشادياً لمزارعي البن بمحافظة الريث
الأربعاء 1444/2/4 هـ الموافق 2022/08/31 م واس
الريث 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واس
نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان ممثلاً بشعبة الإرشاد الزراعي اليوم ، برنامجاً إرشادياً ، لمزارعي البن في المناطق الجبلية بجازان.
وتناول البرنامج العديد من المحاور حول التعريف بأهم الطرق والأساليب والإرشادات التي تخدم مزارعي البن لتطبيق أفضل الممارسات الزراعية السليمة لأشجار البن ، وكيفية رفع وزيادة الإنتاجية.
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12:14ت م
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