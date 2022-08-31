الريث 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسنفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان ممثلاً بشعبة الإرشاد الزراعي اليوم ، برنامجاً إرشادياً ، لمزارعي البن في المناطق الجبلية بجازان.وتناول البرنامج العديد من المحاور حول التعريف بأهم الطرق والأساليب والإرشادات التي تخدم مزارعي البن لتطبيق أفضل الممارسات الزراعية السليمة لأشجار البن ، وكيفية رفع وزيادة الإنتاجية.// انتهى //12:14ت م0050