الخرطوم 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، استدعاء الخارجية السودانية السفير الإثيوبي لدى الخرطوم بيتال اميرو عقب تصريحاته مؤخراً.واهتمت بحضور رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، في العاصمة جوبا، تخريج أول دفعة من القوات المشتركة بين الجيش الجنوبي وقوات الفصائل المتمردة الموقعة على اتفاقية السلام، التي تشكل النواة الأولى لتأسيس جيش موحد في جنوب السودان.ونشرت صحف الخرطوم إعلان المملكة المتحدة تقديم تمويل إضافي قدره ثلاثة ملايين جنية إسترليني، لبرنامج الغذاء العالمي في السودان.// انتهى //12:58ت م0063