الدمام 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسنفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية أمس، جولات رقابية استهدفت المحال التجارية في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، أسفرت عن ضبط أكثر من 5 أطنان من الخضار والفواكه التالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي كانت معدة للتوزيع والبيع في السوق من قبل عمالة مخالفة لنظام العمل والإقامة.وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عامر المطيري استمرار الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية على كافة الأسواق المركزية، بهدف التأكد من سلامة المنتجات الغذائية وضمان وصولها للمستهلكين بشكل آمن.بدوره أوضح مدير عام أسواق النفع العام والمسالخ بالفرع الدكتور علي الحاجي أن الكمية المصادرة جرى الاستفادة منها وتحويلها إلى أسمدة عضوية بالشراكة مع إحدى الشركات الوطنية، وفق الإجراءات والتنظيمات الوزارية، حاثاً الجميع إلى الإبلاغ عن أي بضائع فاسدة او مخالفات عمالية بالتواصل مع الوزارة والجهات المختصة لمعالجتها.// انتهى //13:14ت م0065