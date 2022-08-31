المدينة المنورة 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسنفّذت صحة المدينة المنورة 181 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات، خلال الفترة من 23 -29 /8/ 2022م، للتأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).وشملت الجولات 70 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة و 33 زيارة للمجمعات الطبية و 54 للصيدليات و 18 لمراكز البصريات و 6 زيارات للمختبرات.// انتهى //13:16ت م0066